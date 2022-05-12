En başarılı 3 teknik adamdan biri: Nuri Şahin

Adana Demirspor yenilgisinin ardından Ersun Yanal'ın yerine teknik patron olan Nuri Şahin, İsmail Kartal ve Sami Uğurlu'nun ardından bu sezon göreve gelerek en çok puan ortalaması yakalayan isim olmayı başardı.



28 maçta 47 puana katkı sağlayan Nuri Şahin, maç başına 1.67'lik puan ortalaması yakalarken, 14'üncü sırada devraldığı Akdeniz ekibini 8'inci sıraya kadar taşımasını bildi.



ZİRVE İSMAİL KARTAL'IN



Antalya Lider gazetesinde yer alan haberde, Nuri Şahin ile birlikte takımlarına çıkış yaşatan diğer isimler ise Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Kasımpaşa'da Sami Uğurlu oldu. İsmail Kartal ile 16 maça çıkan Fenerbahçe, 37 puanı hanesine yazdırırken, maç başına 2.31'lik puan ortalaması yakaladı. Sami Uğurlu yönetiminde 19 maçta 39 puan toplayan Kasımpaşa ise maç başına 2.05 puanlık bir başarı yakaladı.





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