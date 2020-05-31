Emzirirken lazer epilasyon yapilir mi? Lazer epilasyon zararli midir?

Emzirme dönemi, hamilelik döneminden ayrılamayacak bir süreçtir. Annenin süt üretimi sebebiyle hormonal değişimini sürdürdüğü emzirme döneminde, ağrı eşiği daha düşük ve cilt daha hassas durumdadır. Emziren annelerin hormonal değişikliğe bağlı olarak melanin pigmentinde artış yaşamaları lazer epilasyonun etkisini azaltabilir. Lazer epilasyon cihazlarından yayılan ışık, ultraviyole ışınlarının güçlendirilmiş halidir. Dolayısıyla güneş ışınlarının emzirme döneminde anneye zarar vermediği gibi lazer epilasyon da herhangi bir zarar vermez,

lazer epilasyon ışıkları süte ya da kana karışmaz.

Cildin lekeye daha yatkın, ağrı eşiğinin daha düşük olduğu emzirme döneminde, lazer epilasyon yaptırmak isteyen annelerin mutlaka uzman bir doktora danışması gerekmektedir.







Epilasyondan beklenen sonuç, istenmeyen tüylerden düzenli aralıklarla yapılan seanslar sayesinde ortalama 1 ya da 1 buçuk yıl gibi bir süre içinde kalıcı olarak kurtulabilmektir. Normal şartlar altında bu amaca ulaşmak da çok olasıdır. Ancak vücutta kılların büyümesinin en önemli sorumluları elbette ki hormonlardır. Bu bakımdan epilasyon işleminden istenen sonucun alınabilmesinde de öncelikle vücuttaki hormon dengesinin mümkün olan en iyi durumda olması şartı aranmaktadır. Şöyle ki, hormon dengesizlikleri, çoğu zaman vücutta kılların çıkması ve büyümesinde de dengesizliklere sebep olabiliyor. Böyle bir durumda da epilasyondan istenen başarının sağlanabilmesi zor olabiliyor. Bu bakımdan değerlendirildiğinde de emzirme ve hamilelik dönemlerinde kadınların hormonsal dengelerinin çok hızlı değiştiğini unutmamak gerekiyor.

Hamileyken lazer epilasyon yaptırılır mı?

Uzman hekimler tarafından yapılan araştırmalara da emzirme dönemlerinde

lazer epilasyon

yapılmasının hiç bir yan etkisi görülmemiştir.

Lazer epilasyon ışınlarının

cildinize zarar vermeyeceğini yukarıda söylemiştim bu sebepten şunun da eklemek istiyorum kesinlik ile doku ve hücrelerinize de herhangi bir zarar gelmeyecektir.

Fakat her ihtimal göze alınarak emzirme döneminde ki kadınlar kesinlik ile uzman bir doktora danışmasını tavsiye ederim. Bu sebepten ötürü en yakınınızda ki güzellik merkezlerine gidip uzman hekimlere danışmanız gerekmektedir. Sağlığınız, çocuğunuzun önemi ve güzel bir yaşam sizin de hakkınız olduğunu unutmayın.

Uzmanlar emzirme dönemlerinde tüy alma yöntemi olarak lazer epilasyon tercih etmelerinde sakınca olmadığını söylemektedir. Lazer ışınları yüzünden süt ve kana geçme durumu olmamaktadır.Lazer ışıkları ışın değil ışık olduğundan zararlı değildir. Tıpkı güneşin ultraviyole ışınlarının yoğunlaşmış hali gibidir. Yani güneşten ışık alan annenin sütünün zarar görmeyeceği gibi lazer epilasyonda da kadına bir zararı yoktur.Kıllar kadınlar için önemli sorundur. Bu dönemde ise tüylerin alınırken meydana gelen ışık yüzünden kana veya süte etki ederek bebeğe zarar verip vermeyeceği endişe yaratabilir. Hamilelik bitimiyle birlikte hormonel değişimlerde artık kaybolmuştur. Bu dönemler ise melanin pigmenti artışı ile kılların çoğalması meydana gelebilir.Lazer epilasyondan önce lokal anestezi uygulanırsa cilt emerek anne sütüne geçirebilir. Bu durum sakıncalıdır. Emzirenlerin 6. aydan sonra lazer epilasyon yapmaladı daha yerinde olabilir.Lazer epilasyonda uygulanan ışık sadece kıl köklerine kadar gider.Sonuç olarak;Emzirme döneminde epilasyonun bebek açısında süte zararı bulunmakmaktadır. Ancak burada dikkate alınması gereken noktalardan biri de, hamilelikten lohusalığa geçişteki hormonel değişimlerdir. Hassaslaşan cilt ışıklardan zarar görebilir. Normalde zararı olmayan leke riski az olan bu durum hormonlar yüzünden etki yaratabilir. Uygulama yapılmadan önce durumunuz hakkında uzmanla görüşmek doğabilecek herhangi bir sorunun önüne geçerek aynı zamanda epilasyonun daha yararlı olmasını sağlayabilir.Not: Emzirirken baş vuracağınız tüm yöntemler ve ilaç alımları doktor onayı ile olmalıdır.Lazer ışık enerjisi kullanan bir teknik. Ortaya çıkan elektromanyetik ışıma röntgende kullanılan X-ışınlarından farklı ve doku içinde ilerleme özelliği yoktur. Anlayacağınız ışın sizi tüylerinizden kurtarırken, dokularınızı da götürüyor mu diye endişe etmenize gerek yok. Işın sadece işlemin yapıldığı alana örneğin sadece yüze etki ediyor ve etki alanı sadece birkaç milimetreyle sınırlı. Bu nedenle anne karnı içindeki bebeğe ulaşması ya da zarar verebilmesi mümkün değil.Benzer şekilde radyo dalgalarıyla çalışan epilasyon sistemlerinde de bebekle ilgili bilinen bir risk söz konusu olmuyor. Bu cihazlar X ışınıyla çalışan röntgen cihazlarına göre daha düşük frekans ve enerjide radyasyonla çalışır. Bundan daha önemlisi söz edilen radyasyon, iyonize edici özelliği olmayan radyasyon. İşlem bittiğinde ortada radyasyon da kalmaz. Bu nedenle hamilelikte kullanımıyla ilgili bilinen bir risk söz konusu değil.