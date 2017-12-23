İspanya La Liga'nın 17. haftasında Emre Çolak'ın formasını giydiğiile Emre Morlu, Galiçya derbisinde kozlarını paylaştı. Derbide kazanan'lik skorla Celta Vigo oldu.Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Daniel Wass, 40 ve 53. dakikalarda Iago Aspas kaydetti. Deportivo'nun tek golünü ise 59. dakikada Andone attı.Deportivo'da Milli futbolcu Emre Çolak, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken ikinci yarının başında yerini Andone'ye bıraktı. Celta Vigo'da ise Emre Mor, maça yedek kulübesinde başladı ve 71. dakikada Sisto yerine oyuna dahil oldu.Bu sonucun ardından Celta Vigo, puanını 21'ye yükseltti ve 11. sıraya çıktı. Deportivo ise 15 puanla 18. sırada kaldı.