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Emrelerin derbisinde kazanan Celta Vigo!

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Celta Vigo, Galiçya derbisinde deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Emrelerin derbisinde kazanan Celta Vigo!
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23 Aralık 2017 22:45
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo La Coruna ile Emre Morlu Celta Vigo, Galiçya derbisinde kozlarını paylaştı. Derbide kazanan 3-1'lik skorla Celta Vigo oldu.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Daniel Wass, 40 ve 53. dakikalarda Iago Aspas kaydetti. Deportivo'nun tek golünü ise 59. dakikada Andone attı.

EMRE ÇOLAK VE EMRE MOR...

Deportivo'da Milli futbolcu Emre Çolak, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken ikinci yarının başında yerini Andone'ye bıraktı. Celta Vigo'da ise Emre Mor, maça yedek kulübesinde başladı ve 71. dakikada Sisto yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Celta Vigo, puanını 21'ye yükseltti ve 11. sıraya çıktı. Deportivo ise 15 puanla 18. sırada kaldı.

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