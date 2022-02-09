Emrehan Gedikli böyle biri: Komple skorer

Trabzonspor'un bu sezon Bayer Leverkusen'den 800 bin Euro'ya gençlik havuzuna dahil ettiği Emrehan Gedikli hakkında merak edilenler analiz edildi. İşte 18 yaşındaki santrforun öne çıkan özellikleri:



- Uzun boyuyla (187 cm) rakip defanslara tehdit oluşturan genç futbolcu, iki sezonda (2018-19, 2019-20) Leverkusen U17'de 40 maçta 42 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



- Geçen sezon ve bu sezon U19'da 12 karşılaşmada ağları 14 kez sarsıp 1 defa da asist yaptı. A Takım'da ise 4 maçta 99 dakika şans bulup kısıtlı sürede skora etki edemedi.



- Emrehan Gedikli, güçlü olan sağ ayağı dışında soluyla, en büyük üstünlüğü olan kafayla ve hatta topukla dahi ağları buldu.



ALMANYA'DA 20 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ



- Profesyonel olarak maç tecrübesi olmasa da Leverkusen A Takımı ile 2 sezon boyunca düzenli olarak antrenmanda yer aldı.



- Gurbetçi isim, dribbling özellikleriyle de öne çıkarken, santrfor dışında kanat forvet olarak görev yapabiliyor.



- Emrehan üçüncü bölgedeki bunaltıcı presiyle rakibin rahat oyun kurmasını engelleyen bir yapıya sahip.



- Çeşitli yaş gruplarında Almanya'yı 20 kez temsil eden Emrehan'ın milli formayla 10 golü bulunuyor.





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