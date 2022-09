Emrecan Uzunhan: 'Ligin en iyi stoperi Saiss'

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı genç stoperlerden Emrecan Uzunhan açıklamalarda bulundu.



"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"



İstanbulspor'dan transfer olan 21 yaşındaki genç savunmacı "İki ayı aşkın bir süredir bu kulüpteyim ve burada olduğum için çok mutluyum. Adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde atlatmak istiyorum. Ben buraya geldiğimde farklı bir sistem vardı. Şu anda dörtlü oynuyoruz ancak arkasında beklediğim Romain Saiss bence ligin en iyi stoperi. Forma şansı bulduğumda onun eksikliğini hissettirmemeye çalışacağım. Onun arkasında beklediğim için şanslıyım." dedi.



"ALANYASPOR MAÇINDAKİ KARAR YANLIŞ"



Kendi özelliklerinden bahseden Emrecan Uzunhan: "Geçmişte stoperlerden beklenen şeylerle bugün beklenen şeyler arasında farklar var. Bugün ben de teknik direktör olsam bir sol ayaklı bir sağ ayaklı stoper tercih ederdim. Ben sol ayaklıyım ve bu bir stoper için nadir görülen bir şey ancak sağ stoperde de oynamam gerekirse oynarım. Alanyaspor maçında talihsiz bir şekilde kırmızı kart gördüm ancak kararın doğru olduğunu düşünmüyorum. O anı geride bıraktım ve önüme bakıyorum." ifadelerini kullandı.



"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM"



Büyük bir kulübe geldiğini söyleyen Emrecan Uzunhan "İstanbulspor'dan geldim ve orası da büyük bir camia ancak Beşiktaş'a gelerek çok çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Buraya gelince insanların tanıdığı bir insan oluyorsunuz ve buna göre hareketlerime daha çok dikkat ediyorum artık. Beşiktaş'ı temsil ediyorum sonuçta." dedi.



"ÖĞRENCİLİĞİMİ DONDURACAĞIM"



Eğitim hayatıyla ilgili soruyu da yanıtlayan siyah-beyazlı futbolcu, "Öğrenciliğimi de dondurmayı düşünüyorum, 1 senedir zaten hiç gidemedim. Ancak inşallah bitireceğim okulu." açıklamasını yaptı.



"VALERIEN ISMAEL'İN İSTEĞİ..."



Teknik Direktör Valerien Ismael'den övgü dolu sözlerle bahseden siyah-beyazlı futbolcu "Valerien Ismael tam da büyük takımların oynaması gerektiği gibi bir oyun istiyor. Çok tempolu oynuyoruz ve bu sistemin de bazı gereklilikleri var. Fiziksel olarak çok güçlü olmalısınız. İlk geldiğimde her akşam 10'da uyuya kalıyordum. Burada oyuncuları da çok geliştirecek bir oyun var." şeklinde konuştu.



"AVRUPA İLE ÇOK FARK VAR"



Türk futbolu ile Avrupa futbolu hakkında gelen soruyu yanıt veren Emrecan "Avrupa'daki 'genç' tanımı ile bizimki çok farklı. Avrupa'dan çok farklıyız ve burada oyuncular daha geç şans buluyor. Umarım Avrupa ile aynı seviyeye geliriz." dedi.



"MİLLİ TAKIM HEDEFİM VAR"



Milli Takım hakkında soru üzerine konuşan Emrecan Uzunhan "Milli Takım'da oynamak istemeyecek bir oyuncu yoktur ve benim de böyle bir hedefim var tabii ki. Beşiktaş'ta başarılı olduktan sonra milli takıma da seçileceğiz." açıklamasını yaptı.



"ÖNCE BEŞİKTAŞ, SONRA AVRUPA"



Beşiktaş ve kariyerindeki planları hakkında bilgi veren Emrecan "Her oyuncu Avrupa'yı hayal eder ancak şu anda önceliğimiz Beşiktaş'ın başarısı. Önümüzdeki dönemde Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda Avrupa'ya gidebilirsek güzel olur." dedi.



"HÜCUM HATTIMIZ KALİTELİ"



Hücum hattıyla ilgili konuşan Emrecan "Ön hattımız çok kaliteli gerçekten. Weghorst gibi bir oyuncu ile oynamak çok farklı. Antrenmanlarda dahi her şeyi deniyor. Ligin en iyi hücum hattına karşı antrenman yapmak hem Tayyip'e hem de bana yardımcı oluyor." diyerek sözlerini noktaladı.





