2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İstanbulspor'dan, Beşiktaş'ın yolunu tutan Emrecan Uzunhan, yaşadıklarını anlattı.İmzayı atarken, çok büyük bir heyecan yaşadığını belirten genç futbolcu, kariyerinde çok önemli bir adım attığının altını çizdi. 21 yaşındaki stoper, şunları söyledi: