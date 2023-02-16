Emrecan Uzunhan Antalyaspor'la anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan'la anlaştığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emrecan Uzunhan Antalyaspor'la anlaştı
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16 Şubat 2023 00:20
Sezon başında Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan'ın Antalyaspor'a transfer olduğu belirtildi.

Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış arayan ekiplerden Antalyaspor'un Emrecan Uzunhan'la anlaşma sağladığı kaydedildi. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili ise önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Emrecan Uzunhan Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 3 lig ve 3 kupa maçında 271 dakika süre alarak 1 asist katkısı sağladı.

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