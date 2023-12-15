Emrecan Terzi: 'Maçtan önce uyuyamadım'

Beşiktaş'ın genç golcüsü Emrecan Terzi, 2-0 kazanılan Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kendisinin de bir gol attığı maç öncesi heyecandan uyuyamadığını söyleyen Emrecan, "Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktım. Çok heyecanlıydım. Maçtan önce uyuyamadım. 15-16 senedir bu anı bekliyordum. Forma şansı için Rıza Hocama teşekkür ederim. Forma şansı gelmeye devam ettikçe elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.
Attığı golü değerlendiren Emrecan, "Gol anında hissederek vurdum. Amartey de kalecinin önündeydi, ayağını çekti. Sayesinde gol atmış oldum. Sevinç bulamadım. Maçtan önce hiç düşünmüyordum golden sonra da sevinç bulamadım." dedi.
Emrecan Terzi, 88. dakikada Beşiktaş'ın durumu 2-0'a getiren golünü kaydetmişti.
Kendisinin de bir gol attığı maç öncesi heyecandan uyuyamadığını söyleyen Emrecan, "Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktım. Çok heyecanlıydım. Maçtan önce uyuyamadım. 15-16 senedir bu anı bekliyordum. Forma şansı için Rıza Hocama teşekkür ederim. Forma şansı gelmeye devam ettikçe elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.
Attığı golü değerlendiren Emrecan, "Gol anında hissederek vurdum. Amartey de kalecinin önündeydi, ayağını çekti. Sayesinde gol atmış oldum. Sevinç bulamadım. Maçtan önce hiç düşünmüyordum golden sonra da sevinç bulamadım." dedi.
Emrecan Terzi, 88. dakikada Beşiktaş'ın durumu 2-0'a getiren golünü kaydetmişti.
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