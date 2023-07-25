Emrecan olayında Beşiktaş'da davacı oldu!

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Emrecan Uzunhan'a saldırıp polis ekipleri tarafından yakalanan Yavuz D. isimli şahıstan davacı oldu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Emrecan olayında Beşiktaş'da davacı oldu!
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25 Temmuz 2023 10:20
Son güncelleme 25 Temmuz 2023 12:34
Beşiktaş'ın genç futbolcuEmrecan Uzunhan geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşamıştı.

22 yaşındaki futbolcuya saldırıp polis ekipleri tarafından yakalanan Yavuz D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklanan Yavuz D. isimli şahıs için Beşiktaş da hukuki girişimleri başlatacak.

Siyah-beyazlılar, oyuncunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kulüp olarak da mağdur olduklarını belirterek gerekli şikayetleri yetkili mercilere yapacak. 
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