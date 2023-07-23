Emrecan'a saldıran şahış adliyeye sevk edildi!

Beşiktaşlı futbolcu Uzunhan'ı darbettiği gerekçesiyle yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Sahil Kennedy Caddesi'nde Uzunhan kullandığı otomobilin de aralarında bulunduğu üç aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından Beşiktaşlı futbolcuyu darbettiği ileri sürülen F.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen F.B, polislerce adliyeye götürüldü.
Sahil Kennedy Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde Emrecan Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu üç araç hasarlı trafik kazasına karışmış, kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B. çıkan tartışma esnasında Uzunhan'ı darbetmişti.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheli F.B'yi gözaltına almıştı.
Sahil Kennedy Caddesi'nde Uzunhan kullandığı otomobilin de aralarında bulunduğu üç aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından Beşiktaşlı futbolcuyu darbettiği ileri sürülen F.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen F.B, polislerce adliyeye götürüldü.
Sahil Kennedy Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde Emrecan Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu üç araç hasarlı trafik kazasına karışmış, kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B. çıkan tartışma esnasında Uzunhan'ı darbetmişti.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheli F.B'yi gözaltına almıştı.