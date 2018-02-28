Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, Perşembe günü İngiltere'de başlıyor.Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birmingham kentinde 1-4 Mart tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, Türkiye, Emre Zafer Barnes ile temsil edilecek. Milli sporcu, Perşembe günü İngiltere'ye hareket edecek ve ilk yarışına da 3 Mart Cumartesi günü çıkacak.Salonda en iyi performansını bu sene İstanbul Salon Atletizm Kupası'nda 6.55 ile koşan Emre Zafer Barnes, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda da 60 metrede şampiyonluk yaşamıştı.