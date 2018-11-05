La Liga'da 11. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 33. dakikasında Loren Moron ile öne geçen Real Betis, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Real Betis 57. dakikada Junior Firpo ile farkı 2'ye çıkardı. Celta Vigo 63. dakikada Maxi Gomez farkı 1'e indirirken 69. dakikada Brais Mendez ile skoru denge getirdi.Mücadelenin 84. dakikasında Maxi Gomez ile öne geçen Celta Vigo, 87. dakikada Canales'in golüne engel olamadı ve Real Betis ile Celta Vigo 3-3 berabere kaldı.Bu sonuçla birlikte Celta Vigo puanını 14'e yükseltti. Real Betis'in puanı ise 13 oldu.Celta Vigo'da milli futbolcular Okay Yokuşlu 90, Emre Mor ise 61 dakika sahada kaldı.