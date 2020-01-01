FATİH TERİM ISRARLA İSTEDİ

Galatasaray transferin gözde isimleri Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la söz kesti.Sarı-kırmızılılar bu sezon Demir Grup Sivasspor forması altında başarılı bir performans ortaya koyan Mert Hakan ve Emre ile anlaşma sağladı. Sivasspor'un şampiyonluk iddiası yüzünden iki futbolcu da sezon sonu gelebileceklerini bildirince operasyon yaza bırakıldı.Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan yetenekli oyuncular için devre arasında Demir Grup Sivas'a resmi teklif yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Mert Hakan ve Emre'nin, "Sivas'ı yarı yolda bırakmak bize yakışmaz" ifadeleri üzerine bundan vazgeçti ama işini de sağlama aldı. Her iki futbolcunun temsilcileriyle masaya oturan sarı-kırmızılılar dörder senelik anlaşma yaptı.Sarı-kırmızılıların, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transferinde aceleci davranmasının nedeni de belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim'in kadrodaki yerli kalitesinin artırılması için bu oyuncularda ısrar ettiği belirlendi. Bunun üzerine de sarı-kırmızılı yönetim transferin en gözde isimleri haline gelen Mert Hakan ve Emre Kılınç konusunda elini çabuk tutarak mutlu sona ulaştı.Emre Kılınç, Süper Lig'in ilk devresinde 14 karşılaşmada forma giydi. 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen yetenekli oyuncu 10 gole katkı verdi.Süper Lig'in ilk yarısında 17 maça çıkan 25 yaşındaki Mert Hakan Yandaş 4 gol, 3 asiste imza atarken, toplam 7 gole doğrudan katkı yaptı.