



📸 Emre Taşdemir ilk antrenmanında çıktı!







"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır."

Galatasaray Kulübü, stoper Marcao traansferinin ardından Emre Taşdemir transferinin de tamamlandığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir ile 1,5 yıllık anlaşm sağlandığı duyuruldu.İşte Galatasaray Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama...Fatih Terim, Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde, ilk kez ay-yıldızlı formayı verdiği Emre Taşdemir, 23 yaşında ve sol bek mevkisinde forma giyiyor. 2013'ten bu yana 13 sakatlık yaşayan Emre Taşdemir, en ciddi sakatlığını 2017-2018 sezonunda yaşadı ve tam 213 gün sahalardan uzak kalarak Bursaspor'da 24 maçı kaçırdı.Emre Taşdemir: "Patrick Evra'yı United'da oynadığı dönemde çok beğenirdim, şu anda da tarzını en çok beğendiğim iki bek Jordi Alba ve David Alaba. İkisi de çok çabuk, süratli ve hücum yönü yüksek oyuncular Ben de kendi stilimi herkese göstererek örnek alınacak bir futbolcu olmak istiyorum"Bursaspor'a transfer olduğu 2014/2015 sezonundan beri oyunundan ziyade sakatlıklarıyla gündemi meşgul eden Emre Taşdemir, tam 100 maç kaçırdı. Bursaspor'a MKE Ankaragücü'nden katılan Emre Taşdemir'in yeşil beyazlı takımdaki kariyerine sakatlıklar damga vurdu. Bursaspor'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapan genç oyuncu, ilk sakatlığını 14 Mart 2015 tarihinde yaşadı. Bu sakatlığı 31 gün formasından Emre'yi ayrı bırakırken devamında yaşanan sakatlıkları ise tam anlamıyla Bursaspor'un da kabusu oldu. Yeşil beyazlı kulüp, Emre Taşdemir'den sakatlığı nedeniyle toplamda 796 gün faydalanamadı.