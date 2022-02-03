Emre Taşdemir, Galatasaray'a dönüyor!

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Emre Taşdemir ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Haber; Radyospor, Fotoğraf; AA
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Emre Taşdemir, Galatasaray'a dönüyor!
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03 Şubat 2022 14:29
Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, Radyospor'a yaptığı açıklamada sezon başında Galatasaray'dan kiraladıkları Emre Taşdemir ile yolları ayırdıklarını söyledi.

Sezon sonuna kadar sözleşmeli olduğu Galatasaray'a geri dönecek olan Emre Taşdemir, transfer döneminin bitimine kadar bir kulüp bulup transfer olmayı planlıyor.

Galatasaray ile 2023'e kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi.

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