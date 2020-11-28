Emre Taşdemir: '2-5 sene sakat yattım'

Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir, Rizespor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



"İlk dakikadan son dakikaya kadar önde olan taraf bizdik. Hocamızın verdiği taktiklere uyduk. Önemli olan 3 puandı, kazandık.

Ben oynadıkça kendime geleceğim. 2, 2.5 sene kadar sakat yattım. Bundan sonra daha iyi olacağım."



