Emre Taşdemir: "2-5 sene sakat yattım"

Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir, 2.5 sene boyunca sakatlıklarla uğraştığını ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Emre Taşdemir: '2-5 sene sakat yattım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2020 21:16
Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir, Rizespor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

"İlk dakikadan son dakikaya kadar önde olan taraf bizdik. Hocamızın verdiği taktiklere uyduk. Önemli olan 3 puandı, kazandık.
Ben oynadıkça kendime geleceğim. 2, 2.5 sene kadar sakat yattım. Bundan sonra daha iyi olacağım."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için