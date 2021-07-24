Emre Sakçı ve Berkay Öğretir seçmeleri geçemedi

Yüzmede 100 metre kurbağalama seçmelerinde mücadele eden Emre Sakçı ve Berkay Öğretir elendi

Emre Sakçı ve Berkay Öğretir seçmeleri geçemedi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre kurbağalamada yüzen milli sporcular Emre Sakçı ile Berkay Öğretir seçmeleri geçemedi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yüzmede ilk gün eleme yarışlarında havuza giren Berkay Öğretir, 6. seride yüzdü. Milli sporcu, 59.82'lik derecesiyle serisinde 6, genel sıralamada 18. oldu.

Yedinci ve son seride yüzen Emre ise 59.87'lik derecesiyle serisinde 7, genel sıralamada 19. basamakta yer buldu.

İki sporcu da 1 dakikanın altında yüzmesine rağmen en iyi 16 dereceden birini yapamayarak yarı finale kalamadı.

Berkay Öğretir, 27 Temmuz'da erkekler 200m kurbağalama elemelerinde mücadelesine devam edecek.

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