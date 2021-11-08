Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, milli sporcu Emre Sakçı ikinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2021 00:55
Milli sporcu Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada ikinciliği elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Kazan şehrindeki şampiyonada Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde yüzdüğü 25.39'luk derecesiyle Avrupa ikincisi oldu.

Merve Tuncel, 400 metre serbest seçmelerinde yüzdüğü 04:05.11'lik derecesi ile altıncı olarak final yüzmeye hak kazandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.