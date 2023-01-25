Haber Tarihi: 25 Ocak 2023 13:10 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 13:10

Emre Olur kimdir? Emre Olur çıktı mı, tahliye oldu mu?

Son dakika haberi... Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur tahliye edildiği iddia edildi. Peki, Emre Olur kimdir? Emre Olur çıktı mı, tahliye oldu mu?

Emre Olur kimdir? Emre Olur çıktı mı, tahliye oldu mu?
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Organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur tahliye edildi. Peki, Emre Olur kimdir? Emre Olur çıktı mı, tahliye oldu mu?

EMRE OLUR KİMDİR?

Emre Olur 1990 yılında İstanbul Bahçelievler'de doğdu. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak tanınıyor. Önceki yıllarda Flash TV ve Beyaz TV'deki programlara, sosyal medya uzmanı sıfatıyla yorumcu olarak katıldı.

EMRE OLUR ÇIKTI MI, TAHLİYE OLDU MU?
 Organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur tahliye edildi. Olur'un tahliye haberini Peker'in avukatı Ersan Barkın sosyal medya hesabından duyurdu.
 

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