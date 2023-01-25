Organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur tahliye edildi. Peki, Emre Olur kimdir? Emre Olur çıktı mı, tahliye oldu mu?Emre Olur 1990 yılında İstanbul Bahçelievler'de doğdu. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak tanınıyor. Önceki yıllarda Flash TV ve Beyaz TV'deki programlara, sosyal medya uzmanı sıfatıyla yorumcu olarak katıldı.Organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur tahliye edildi. Olur'un tahliye haberini Peker'in avukatı Ersan Barkın sosyal medya hesabından duyurdu.