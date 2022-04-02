Emre Mutlu'dan bronz madalya

Milli sporcu Emre Mutlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 55 kiloda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emre Mutlu'dan bronz madalya
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02 Nisan 2022 21:01
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Emre, bronz madalya müsabakasında Moldovalı Artiom Deleanu ile karşılaştı.

Büyüklerde ilk kez mücadele eden Emre, rakibini tuş ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Emre, Bulgaristan'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

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