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Emre Mor'un forması dahi basıldı ama...

Galatasaray, Emre Mor'un formasını dahi hazırladı, transfer için her şey tamamdı. Fatih Terim, önce veto ettiği Emre'ye 'Olur' raporu da verdi. Yunus Akgün'ün Anderlecht'e transferi gerçekleşmeyince, Emre Mor'un transferi veto edildi.

Kaynak: Sporx.com
Emre Mor'un forması dahi basıldı ama...
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02 Şubat 2019 11:58
Transferde Semih Kaya, Emre Taşdemir, Kostas Mitroglou, Mbaye Diagne ve Christian Luyindama'yı kadrosuna katan Galatasaray, Emre Mor'u da neredeyse transfer etmek üzereydi.

Galatasaray yönetiminin, Emre Mor'un kiralanması konusunda kulübü Celta Vigo ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Emre Mor'un yarım sezon kiralanacağı ve oyuncunun da menajerinden müjdeli Galatasaray haberini beklediği kaydedildi.

Fatih Terim'in bu transferi önce veto ettiği ancak mali koşulları ve Emre Mor'un hevesini görünce, "Olur" raporu verdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Luyindama formasıyla birlikte Emre Mor forması da hazırlandı.

Ancak, Yunus Akgün'ün Anderlecht'e transferi gerçekleşmeyince Fatih Terim'in Emre Mor transferini veto ettiği kaydedildi. Terim'in Emre Mor'a vereceği süreyi Yunus Akgün'e vererek Akademi'den bir oyuncuyu daha Galatasaray'a armağan etmeye daha çok önem verdiği anlaşıldı.





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