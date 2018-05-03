Emre Mor'dan kadro dışı tepkisi!

İspanya La Liga takımlarından'da ikinci kez kadro dışı bırakılan, kararın ardından flaş bir paylaşım yaptı. Teknik direktör Juan Carlos Unzue'nin ikinci kez kadro dışı bıraktığı Milli futbolcu, Instagram hesabından tepki gösterdi.Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtilen Emre, Instagram hesabındansözlerini paylaştı. İspanyol basını Emre Mor'un antrenmanda disiplinsiz davranışlar sergilediğini ve bir takım arkadaşına uygunsuz şekilde faul yapıp sakatlamasının ardından kadro dışı kaldığını belirtmişti.İspanyol basını da Emre Mor'un artık gelecek sezon Celta Vigo'da görev yapmayacağından emin... Basında yer alan haberde Türkiye'den ilginin olduğu Emre Mor için Celta Vigo'nun umudu olarak Galatasaray gösterildi. Haberde 'Celta'nın umudu Galatasaray' ifadeleri kullanılırken, İspanyol temsilcisinin gelecek iyi bir teklifi değerlendireceği belirtildi. Celta Galatasaray dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den de gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır...Öte yandan Celta Vigo'nun kaptanlarından Gustavo Cabral, yaptığı basın toplantısında Emre Mor hakkında konuştu. Cabral, 20 yaşındaki yıldız içinsözlerini kullandı.