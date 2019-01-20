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Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Celto Vigo'da bir türlü beklentileri karşılayamayan ve kadro dışı kalan Emre Mor, kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için Fenerbahçe'ye geliyor. Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüyle pazarlıkta son aşamadalar.

Kaynak: Akşam
Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
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20 Ocak 2019 11:03
Kanat oyuncusu transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Celta Vigo'da kadro dışı kalan milli yıldız Emre Mor için devreye girdi.

Bir süredir genç futbolcu için çalışma yürüttüğü ortaya çıkan Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne, "Satın alma opsiyonlu kiralık" sözleşme teklifinde bulundu.



İspanya'da tutunamayan Emre Mor'un Süper Lig'e gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Baş aşağı yuvarlanan kariyerini yeniden ayağa kaldırmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olmak için F.Bahçe'yi bir fırsat olarak görüyor. Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan genç yıldızın kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

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