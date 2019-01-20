Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Kanat oyuncusu transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Celta Vigo'da kadro dışı kalan milli yıldız Emre Mor için devreye girdi.
Bir süredir genç futbolcu için çalışma yürüttüğü ortaya çıkan Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne, "Satın alma opsiyonlu kiralık" sözleşme teklifinde bulundu.
İspanya'da tutunamayan Emre Mor'un Süper Lig'e gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Baş aşağı yuvarlanan kariyerini yeniden ayağa kaldırmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olmak için F.Bahçe'yi bir fırsat olarak görüyor. Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan genç yıldızın kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
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Bir süredir genç futbolcu için çalışma yürüttüğü ortaya çıkan Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne, "Satın alma opsiyonlu kiralık" sözleşme teklifinde bulundu.
İspanya'da tutunamayan Emre Mor'un Süper Lig'e gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Baş aşağı yuvarlanan kariyerini yeniden ayağa kaldırmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olmak için F.Bahçe'yi bir fırsat olarak görüyor. Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan genç yıldızın kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın