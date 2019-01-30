Emre Mor'dan Fatih Terim'e; 'Galatasaray benim hayalim'

Transferin bitimine iki gün kala Galatasaray'da inanılmaz hareketli bir gündem var. Golcü arayan Galatasaray'da bir de Emre Mor sürprizi yaşandı.Fatih Terim, kulübün transfer politikasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Forvet ve stoper haricinde belki bir kanat, bir de orta saha oyuncusu takıma dahil edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı. Daha önce Emre Mor'u kadrosunda düşünmeyen Fatih Terim bu kez gündemine aldıçSarı-Kırmızılılar, Celta Vigo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu ve Celta da Emre Mor'un satın alma opsiyonu ile kiralanmasına sıcak bakıyor.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile beraber çalışmak isteyen Emre Mor'un menajeri aracılığı ile Terim'e;şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı."Emre, G.Saraylı"Emre, G.Saray taraftarı"Öte yandan Celta Vigo Teknik Direktörü Carlos Mourino: ''Emre Mor harika bir çocuk. Soyunma odasında hiçbir problemi yok. Ama futboldaki geleceğine odaklanmakta sıkıntısı var.'' sözlerini kullandı.