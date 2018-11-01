



BİLYONER'DE HANGİ MAÇLAR VAR? İŞTE LİSTE...

MAÇ KODU MAÇ ADI BAŞLAMA SAATİ 585 Celta - Real Sociedad 18:15 592 Almeria - Villarreal 20:30 593 Cadiz - Espanyol 20:30 603 Manchester City - Fulham 22:45

Hafta içi futbol heyecanı kupa maçlarıyla devam ediyor. iddaa tutkunları Bilyoner'de para kazanmaya devam ederken, kupa maçlarında onları bekleyen büyük bir sürpriz var!İspanya ve İngiltere'de 1 Kasım Perşembe günü oynanacak kupa maçlarını Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ve İngiltere'nin çılgın takımı Manchester City'nin oynayacağı kupa maçları ücretsiz olarak izlenebilecek, heyecan canlı olarak yaşanacak.