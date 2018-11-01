  •  
    F.Bahçe'de Ersun Yanal için kampanya başlatıldı
  •  
    G.Saray için açıklama; 'Beni aramadılar ama...'
  •  
    "G.Saray çok ağır favori, bu yüzden de F.Bahçe.."
  •  
    Koeman'ın Galatasaray planı hazır! "Durdurun"
  •  
    Güneş'ten Ljajic kararı! Başakşehir maçında...

Emre Mor ve M.City'nin maçları şifresiz!

Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ile Manchester City'nin oynayacağı kupa maçları bu akşam canlı ve şifresiz yayınlanacak? Nasıl mı? İşte yanıtı...

Kaynak: Sporx.com
Emre Mor ve M.City'nin maçları şifresiz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2018 10:02
Hafta içi futbol heyecanı kupa maçlarıyla devam ediyor. iddaa tutkunları Bilyoner'de para kazanmaya devam ederken, kupa maçlarında onları bekleyen büyük bir sürpriz var!

İspanya ve İngiltere'de 1 Kasım Perşembe günü oynanacak kupa maçlarını Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.

Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ve İngiltere'nin çılgın takımı Manchester City'nin oynayacağı kupa maçları ücretsiz olarak izlenebilecek, heyecan canlı olarak yaşanacak.

BİLYONER'E HEMEN ÜYE OLMAK VE MAÇLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...



BİLYONER'DE HANGİ MAÇLAR VAR? İŞTE LİSTE... 

MAÇ KODU MAÇ ADI BAŞLAMA SAATİ
585 Celta - Real Sociedad 18:15
592 Almeria - Villarreal 20:30
593 Cadiz - Espanyol 20:30
603 Manchester City - Fulham 22:45
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için