Hafta içi futbol heyecanı kupa maçlarıyla devam ediyor. iddaa tutkunları Bilyoner'de para kazanmaya devam ederken, kupa maçlarında onları bekleyen büyük bir sürpriz var!
İspanya ve İngiltere'de 1 Kasım Perşembe günü oynanacak kupa maçlarını Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ve İngiltere'nin çılgın takımı Manchester City'nin oynayacağı kupa maçları ücretsiz olarak izlenebilecek, heyecan canlı olarak yaşanacak.
BİLYONER'E HEMEN ÜYE OLMAK VE MAÇLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
BİLYONER'DE HANGİ MAÇLAR VAR? İŞTE LİSTE...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İspanya ve İngiltere'de 1 Kasım Perşembe günü oynanacak kupa maçlarını Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ve İngiltere'nin çılgın takımı Manchester City'nin oynayacağı kupa maçları ücretsiz olarak izlenebilecek, heyecan canlı olarak yaşanacak.
BİLYONER'E HEMEN ÜYE OLMAK VE MAÇLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
BİLYONER'DE HANGİ MAÇLAR VAR? İŞTE LİSTE...
|MAÇ KODU
|MAÇ ADI
|BAŞLAMA SAATİ
|585
|Celta - Real Sociedad
|18:15
|592
|Almeria - Villarreal
|20:30
|593
|Cadiz - Espanyol
|20:30
|603
|Manchester City - Fulham
|22:45