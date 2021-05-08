Emre Mor'un son şansını kullanacak

Kariyerinin henüz başında olmasına rağmen hayal kırıklıklarıyla anılan Emre Mor için son umut Levante olarak görülüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Emre Mor'un son şansını kullanacak
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08 Mayıs 2021 08:30
Türk futboluna büyük umutlarla kazandırıldıktan sonra kariyeri düşüşe geçen Emre Mor'un son şansının Levante olduğu iddia ediliyor.

İspanyol basını, Celta Vigo sakatlıklarla boğuşup disiplinsiz tavırları nedeniyle kadroya girmekte dahi zorlanan Emre Mor'u Levante'ye kiralamak istediğini yazdı. Celta Vigo tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan ancak bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Emre Mor Ocak ayından beri resmi maçta forma giyememişti.

Bu sezon sadece 11 resmi maçta oynayan Emre Mor, sadece kupada Llanera'ya karşı 1 gol 1 asist üretmişti.

GALATASARAY VE OLYMPIAKOS DA ÇARE OLMAMIŞTI

Yıllık 2 milyon euro kazancı olan Emre Mor, Celta Viga'ya transfer olduktan sonra önce Galatasaray, sonra da Olympiakos'a kiralanmıştı. Buralarda da beklentileri hiç bir zaman yakalayamayan Emre Mor için yeni bir kiralama son çıkış yolu olarak görülüyor.

Celta Vigo ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Emre Mor, Celta Vigo'ya 2017 yılında Borussia Dortmund'dan 13 milyon euroya transfer edilmişti.

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