Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor

Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için bu akşam İstanbul'da olacak.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor
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25 Haziran 2022 12:50
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Fatih Karagümrüklü futbolcu Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, transfer görüşmeleri için bu akşam İstanbul'da olacak.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İsveçli menajer, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan kalkacak THY'ye ait TK1784 uçuş numaralı uçakla saat 16.45'te İstanbul'a inecek.

Modyr, İstanbul'da hem Fatih Karagümrük hem de Fenerbahçe cephesiyle görüşmeler yapacak.

TEKLİFLERİ BAŞKAN HURMA'YA İLETECEK

Ayrıca Modyr, Emre Mor'a başta İtalya olmak üzere Avrupa'dan da gelen teklifleri Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya iletecek.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE

Emre Mor'un sözleşmesinde, "transferi durumunda oyuncu bonservis ücretinden yüzde 50 pay alır" maddesi bulunuyor. Modyr, bu madde üzerinden de Karagümrükle görüşmede bulunacak.

Milli futbolcunun menajeri, kulüplerin anlaşması durumunda, oyuncusunun istekleri konusunda da sarı-lacivertli kulüple masaya oturacak.



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