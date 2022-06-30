Emre Mor'un kariyerini değiştiren hamle

ÖMRÜ TRANSFERİ GÖRMEYE YETMEDİ

MAÇI KENARDAN TAKİP ETTİ!

FENERBAHÇE İÇİN DEVLERİ REDDETTİ

Emre Mor'un hayatını değiştiren hamle: Mino RaiolaGeçen sezonki çıkışı öncesi Emre Mor'un hayatını değiştiren bir olay gerçekleşti.Emre'nin menajerliğini dünyaca ünlü menajer Mino Raiola üstlendi. İbrahimovic, Mbappe gibi yıldızların da menajerliğini yapan Raiola'nın geçen Temmuz ayında Emre Mor'a "Çok yetenekli bir futbolcusun ama bu yeteneklerini sergilemen için fiziksel ve mental değişikliğe ihtiyacın var. Seni hak etiğin yere getireceğim. Ama senin de bana yardımcı olman gerekiyor" dedi.Emre'yi Karagümrük'e gönderen Raiola genç oyuncuya yeni bir kariyer planı çizdi. Ona bambaşka bir vizyon açtı. Kişisel gelişimi için özel kitaplar hediye etti.Emre'nin idman ve maç istatistiklerini tek tek takip etti. Başkan Süleyman Hurma'dan sürekli bilgi aldı. Emre de Volkan Demirel'in elinde beklenen çıkışı gerçekleştirdi. 1 sezonluk performansıyla Fenerbahçe'ye geçti.Raiola'nın ömrü bu transferi görmeye yetmedi. Geçtiğimiz Nisan ayında hayata veda etti. Ancak Emre Raiola'nın menajerlik şirketinden vazgeçmedi. Mino Raiola'nın oğlu ile kariyerine devam etti.Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor dün Katar takımı Al Shamal ile yapılan hazırlık maçını kenardan takip etti.Genç oyuncu, çarşamba günü ayrıca teknik direktör Jorge Jesus ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Emre Mor'un Jorge Jesus tarafından özel bir antrenman programına tabi tutulacağı öğrenildi.Emre Mor, Karagümrük'teki performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı ama tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.