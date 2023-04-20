Emre Mor: 'Tesadüf değil'

Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, ligde Başakşehir'e karşı aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.



Kısa bir değerlendirme yapan Emre Mor, şu ifadeleri kullandı;



"İkinci yarı daha tehlikeli oynadık. Güçlü bir kadroya sahibiz. Fark yaratabiliyoruz. Bunu birçok kez kanıtladık. Bir kez daha kalitemizi kanıtladık. Bu başardığımız şey tesadüf değil. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık."





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