Emre Mor: "Tesadüf değil"

Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, Başakşehir karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emre Mor: 'Tesadüf değil'
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20 Nisan 2023 00:05
Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, ligde Başakşehir'e karşı aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Kısa bir değerlendirme yapan Emre Mor, şu ifadeleri kullandı;

"İkinci yarı daha tehlikeli oynadık. Güçlü bir kadroya sahibiz. Fark yaratabiliyoruz. Bunu birçok kez kanıtladık. Bir kez daha kalitemizi kanıtladık. Bu başardığımız şey tesadüf değil. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık."

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