Emre Mor, şansını çok iyi değerlendirdi

Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Emre Mor, bu sezon bulduğu şansları iyi değerlendirdi. Buna rağmen Jorge Jesus, özellikle ligde öğrencisini 11'de fazla düşünmedi. Emre. ligde en son 15 Ocak'taki Gaziantep maçında 11'de görev yapmıştı.Tecrübeli teknik adam Kayserispor maçında sağ kanatta 25 yaşındaki oyuncuyu tercih etti. Yıldız futbolcu, Kayserispor karşısında maça damgasını vurdu. Emre, 8. dakikada ceza sahası içinde Valencia'nın indirdiği topa sol ayağıyla düzgün vurarak şık bir golle takımını öne geçirdi.Başarılı hücum oyuncusu, 42'de ise atağı sürükledikten sonra Serdar Dursun'la ver kaç yapıp bu kez sağ ayağıyla ön direğe harika bir şut yolladı ve skoru 2-1'e getirdi. Emre Mor, ikinci yarıda bir sakatlık yaşadıktan sonra Jesus kendisini riske etmedi ve 67. dakikada kenara aldı. Yine bulduğu şansı çok iyi değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, attığı 2 güzel golle galibiyetin mimarlarından biri oldu.Fenerbahçe formasıyla bu sezon 33 resmi maça çıkan Emre Mor, bu maçlarda 6 gol 3 asistlik katkı sağladı.