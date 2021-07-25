Emre Mor, Mino Raiola ile anlaştı! Yeni kulüp arıyor

İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'nun 2017 yılında 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği, geleceğiyle ilgili olarak önemli bir hamle yaptı.Celta Vigo ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Emre Mor, Marioa Balotelli, Zlatan Ibrahimovic, Erlin Haaland, Paul Pogba gibi isimlerin menajerliğini yapan dünyaca ünlüile anlaştı.Bu kararıyla ilgili olarak açıklama yapan Emre Mor "" dedi.24 yaşındaki futbolcu "" şeklinde konuştu.Emre Mor ayrıca "" açıklamasını yaptı.Celta Vigo'nun daha önce Galatasaray ve Olympiakos'a kiraladığı Emre Mor, 2017'den bu yana İspanyol ekibinde toplam 52 maçta görev yaptı. Emre Mor bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Öte yandan Emre Mor geçen sezon 12 maçta toplam 623 dakika süre aldı.