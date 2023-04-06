Emre Mor: 'Ligi kazanmak imkansız değil'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u 4-1 yenerek yarı finale yükselen Fenerbahçe'de maçta 2 gol ile yıldızlaşan Emre Mor açıklamalarda bulundu.



Kendisi için iyi bir maç olduğunu söyleyen Emre Mor, "Kendimi mutlu hissediyorum. Uzun zaman sonra ilk 11'de başladım. Jorge Jesus, bana bu şansı verdi. Attığım gollerden dolayı mutluyum. Bazen agresif olabiliyorsunuz. Mutlu ya da mutsuz da olsam, en iyisini yapmaya çalışırım. Beni tanıyanlar bunu bilir. Fenerbahçe için iyi bir performans sergiledim. Sonraki maçlarda elimizdeki geleni yapacağız." dedi.



Lig yarışına da değinen Emre, "Beşiktaş karşısında iyi performans göstermedik. Bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu geçmişte kaldı ve değiştiremeyiz. Türkiye Kupası'nı kazanacağız. Lig şampiyonluğu ise imkansız değil. Umarım Galatasaray da puan kaybeder. Onlar kaybederken, bizim de kazanmamız gerekiyor. Büyük mucizeler mümkün. İmkansız diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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