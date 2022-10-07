Emre Mor: "İyi iş çıkardık"

Fenerbahçe'de Emre Mor, AEK Larnaca galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emre Mor: 'İyi iş çıkardık'
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07 Ekim 2022 02:03
Fenerbahçe'de forma giyen Emre Mor, AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuştu.

25 yaşındaki futbolcu, "Son iki sezonda daha önce çıktığım seviyeye geri dönmek için çok çalıştım. Sanırım futbol şimdi bana bir şeyler geri veriyor. Oynadığım oyundan keyif alıyorum ve gelişmeye devam etmek istiyorum. Her zaman geliştirecek şeyler var" dedi.

Emre Mor, sözlerini, "Bu gece iyi iş çıkardık. Güvenle oynadık. Bence skoru daha erken güvence altına almalıydık" ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.

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