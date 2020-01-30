Radamel Falcao ile kavga ettiği gündem olan, Galatasaray'da yolun sonuna geldi.Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Emre'den Falcao ile yaşadığı tartışma sonrası takım arkadaşları da desteğini çekti.Gurbetçi futbolcu, sarı-kırmızılı takımda gözden düşmesinin ardından kendisine Avrupa'da kulüp bakıyor.İngiltere ve Almanya'dan sonuç alamayan genç futbolcuyu menajeri son olarak İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Torino'ya önerdi.