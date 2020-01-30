Radamel Falcao ile kavga ettiği gündem olan Emre Mor, Galatasaray'da yolun sonuna geldi.
Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Emre'den Falcao ile yaşadığı tartışma sonrası takım arkadaşları da desteğini çekti.
Gurbetçi futbolcu, sarı-kırmızılı takımda gözden düşmesinin ardından kendisine Avrupa'da kulüp bakıyor.
İngiltere ve Almanya'dan sonuç alamayan genç futbolcuyu menajeri son olarak İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Torino'ya önerdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Emre'den Falcao ile yaşadığı tartışma sonrası takım arkadaşları da desteğini çekti.
Gurbetçi futbolcu, sarı-kırmızılı takımda gözden düşmesinin ardından kendisine Avrupa'da kulüp bakıyor.
İngiltere ve Almanya'dan sonuç alamayan genç futbolcuyu menajeri son olarak İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Torino'ya önerdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın