Emre Mor için son umut İtalya!

Galatasaray'da takımda düşünülmeyen Emre Mor, bu kez İtalyan takımlarına önerildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Emre Mor için son umut İtalya!
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30 Ocak 2020 10:07
Radamel Falcao ile kavga ettiği gündem olan Emre Mor, Galatasaray'da yolun sonuna geldi.

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Emre'den Falcao ile yaşadığı tartışma sonrası takım arkadaşları da desteğini çekti.

Gurbetçi futbolcu, sarı-kırmızılı takımda gözden düşmesinin ardından kendisine Avrupa'da kulüp bakıyor.

İngiltere ve Almanya'dan sonuç alamayan genç futbolcuyu menajeri son olarak İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Torino'ya önerdi.

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