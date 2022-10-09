Emre Mor için büyük müjde; Milli takıma dönüyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Mor için telefona sarıldı. Jorge Jesus ile performansını yeniden yukarıya taşıyan genç gurbetçi, yeniden A Milli Takım'ın kapısına. Kuntz, yıldız futbolcu hakkında Jesus'tan bilgi aldı.



Sezon başında geldiği Fenerbahçe'de Emre, farklı bir oyuncuya dönüştü. Jesus'un dokunuşuyla defansif olarak da etkisini artıran Emre yeniden A Milli Takım'ın kapısına dayandı.



Yıldız futbolcunun performansından etkilenen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Jesus ile konuştu, bilgiler aldı. Jesus olumlu görüş bildirdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yeniden milli formayı giyme ihtimali güçlendi.



DRİPLİNG LİDERİ



Süper Lig'in dripling lideri, maç başına 3.8 ile Emre Mor… Emre'nin defansif gelişimini kanıtlayan rakam ise çarpıcı: Maç başına 1.6 top kazanma…



SON MAÇI 2017'DE



Emre Mor, A Milli Takım ile son maçına 9 Ekim 2017'de Finlandiya'ya karşı çıktı. Yıldız futbolcu, kariyerindeki düşüş sonrası bir daha milli rotasyona giremedi.





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