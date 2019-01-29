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Emre Mor: "Galatasaray'ı çok istiyorum"

Transferin bitimine 3 gün kala Galatasaray'da masaya Emre Mor ismi de geldi.

Emre Mor: 'Galatasaray'ı çok istiyorum'
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29 Ocak 2019 11:59
Transferin bitimine 3 gün kala Galatasaray'da inanılmaz hareketli bir gündem var. Golcü arayan Galatasaray'da bir de Emre Mor sürprizi yaşandı.

Fatih Terim, kulübün transfer politikasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Forvet ve stoper haricinde belki bir kanat, bir de orta saha oyuncusu takıma dahil edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı. Daha önce Emre Mor'u kadrosunda düşünmeyen Fatih Terim'in bu kez gündeme aldığı iddia edildi.

Takvim'in haberine göre, Sarı-Kırmızılılar, Celta Vigo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İspanyol ekibinde kadro dışı olan Emre, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Celta'nın da bu kez kiralama önerisine sıcak baktığı ifade ediliyor.

''EMRE'NİN ODAKLANMA SIKINTISI VAR''

Öte yandan Celta Vigo Teknik Direktörü Carlos Mourino: ''Emre Mor harika bir çocuk. Soyunma odasında hiçbir problemi yok. Ama futboldaki geleceğine odaklanmakta sıkıntısı var.'' sözlerini kullandı.

O LİSTEDE EMRE MOR DA VAR!

Bu arada Galatasaray yönetimi, başkan Mustafa Cengiz önderliğinde pazar gecesi deneyimli teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarıyla transfer toplantısı yapmıştı. Toplantıdan paylaşılan fotoğrafta, tahta yazılı isimler arasında Emre Mor'un da yer aldığı ortaya çıkmıştı.

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