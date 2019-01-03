"EMRE MOR, G.SARAY'A GİTMELİ"

"EMRE MOR, F.BAHÇE'YE GİDERSE..."

İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'da forma giyen ancak kadro dışı kalan Emre Mor'a Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi var. İki ezeli rakip, Emre Mor için temaslarda bulunurken, spor yazarı Levent Tüzemen, bu transfer gelişmesiyle ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı."Emre Mor için Galatasaray ve Fenerbahçe devrede. Kimde daha yararlı olur? Yeni bir başlangıç yapabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Levent Tüzemen, "Emre Mor'u ilk keşfeden Mustafa Denizli olmuştu. Denizli, Galatasaray'da göreve başladığında yönetimden Emre Mor'un alınmasını talep etmiş ama oyuncunun bonservisinin birçok elde olmasından dolayı transfer gerçekleşmemişti. Emre Mor'u Milli Takım'a ilk çağıran Fatih Terim olmuştu. Emre Mor, Galatasaray'a gelirse gerçek kimliğine kavuşur. Çünkü Terim, Emre gibi oyuncuları yönetmekte, performansını yükseltmekte başarılı olur." dedi.Levent Tüzemen, "Fenerbahçe'ye giderse Emre Mor yine sorunlu oyuncu olarak anılır. Çünkü Ersun Yanal bu tür genç oyuncularla çok fazla uğraşmaz ve onları kazanmak için çaba harcamaz.." ifadelerini kullandı.Açıklamalarına devam eden Levent Tüzemen, "Bunu söylerken Ersun Hocanın Manisaspor'daki teknik direktörlük performansını es geçmeyelim. Ersun Yanal, sınıf atlamadan önce genç oyuncuları kazanmak için emek sarf ediyordu. Fenerbahçe başarılı en kısa yoldan kovalayan bir kulüptür. Ayrıca Yanal'ın Salih Uçan ile yaşadığı polemikleri ve ona yeterli desteği vermediğini hatırlatırım." diye konuştu.