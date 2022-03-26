Emre Mor: "Doğru zamanda yeniden Avrupa!"

Vavacars Fatih Karagümrük'e transferinin kendisi için doğru bir karar olduğunu söyleyen Emre Mor, performansını yükselterek yeniden A Milli Takım'da forma giymek istediğini belirtti.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Emre Mor: 'Doğru zamanda yeniden Avrupa!'
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26 Mart 2022 13:13
Fatih Karagümrük oyuncusu Emre Mor TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Emre Mor, "Kader bana 2. şansı verdi, A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum, şartlar oluşursa Avrupa'da oynamak isterim" dedi.

Emre Mor açıklamalarında şunları kaydetti:

"Umut ederseniz beklersiniz, beklentiye girmememiştim. Çok iyi performanslardan sonra çağrılacağımı düşünüyorum. A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum."

"Şartlar olursa Avrupa'da oynamak isterim"

"Bulunduğum yerde çok mutluyum, Avrupa'da doğru bir zaman oluşursa değerlendirmek isterim. Lucas Biglia disipliniyle beni çok etkiledi. Futbolda idolüm hep Ronaldo olmuştur.

Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bundan sonra geleceğe pozitif bakmak lazım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim. Bana çok güvenen başkan Süleyman Hurma buraya gelmemde önemli rol oynadı."

"Geçmişimde çok hata yaptım"

"Geçmişimde çok fazla hata yaptım. Belki bugüne kadar en iyi çocuk değildim ama şu an yapmam için ikinci bir şansım var"

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