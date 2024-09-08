Emre Mor'dan 3.5 milyon euro'ya ret!

Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood, Emre Mor'a yıllık 3.5 milyon euro'luk teklifte bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, bu teklifi geri çevirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Emre Mor'dan 3.5 milyon euro'ya ret!
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08 Eylül 2024 11:53
Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanırken, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor'a Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif geldi. Ancak Emre Mor, bu teklifi reddederek Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi.

Suudi Arabistan takımı Al-Kholood'un kendisine yıllık 3.5 milyon Euro vermesine rağmen bu teklifi kabul etmeyen Emre Mor, Fenerbahçe yönetimini de şaşırttı. Yıldız oyuncuya Süper Lig'den 2 takımın da teklif yaptığı ancak bu tekliflerin de Emre Mor tarafından geri çevrildiği öğrenildi.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Mourinho'nun yeni sezonda kadro planlamasında yer almayan Emre Mor kendisine yapılan cazip teklifleri geri çevirdi. Emre Mor'un Fenerbahçe'den ayrılmak istememesi üzerine yönetimin elini kolu bağlandı.

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