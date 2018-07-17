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"Emre Mor, Celta Vigo'dan ayrılmayacak"

Emre Mor'un menajeri Bektaş Demirtaş, oyuncusunun Celta Vigo'dan ayrılmayacağını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Emre Mor, Celta Vigo'dan ayrılmayacak'
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17 Temmuz 2018 23:52
Türk kulüpleriyle sık sık transferde ismi anılan Emre Mor için menajeri Bektaş Demirtaş'tan flaş bir açıklama geldi.

Emre Mor'un menajeri Bektaş Demirtaş, Alman basınında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi.

MENAJERİ AÇIKLADI

Milli futbolcu için Köln'de görüşmeler yaptığına dair iddiaları yanıtlayan menajer Demirtaş, "Köln ile transfer konusunda bir görüşmemiz olmadı, haberler doğru değil. Emre, Celta Vigo'dan ayrılmayacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon başında Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon euroya transfer olan Emre Mor, 27 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.



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