'Emre Mor, Celta Vigo'dan ayrılmayacak'

Türk kulüpleriyle sık sık transferde ismi anılan Emre Mor için menajeri Bektaş Demirtaş'tan flaş bir açıklama geldi.
Emre Mor'un menajeri Bektaş Demirtaş, Alman basınında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi.
MENAJERİ AÇIKLADI
Milli futbolcu için Köln'de görüşmeler yaptığına dair iddiaları yanıtlayan menajer Demirtaş, "Köln ile transfer konusunda bir görüşmemiz olmadı, haberler doğru değil. Emre, Celta Vigo'dan ayrılmayacak" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon başında Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon euroya transfer olan Emre Mor, 27 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
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Emre Mor'un menajeri Bektaş Demirtaş, Alman basınında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi.
MENAJERİ AÇIKLADI
Milli futbolcu için Köln'de görüşmeler yaptığına dair iddiaları yanıtlayan menajer Demirtaş, "Köln ile transfer konusunda bir görüşmemiz olmadı, haberler doğru değil. Emre, Celta Vigo'dan ayrılmayacak" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon başında Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon euroya transfer olan Emre Mor, 27 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın