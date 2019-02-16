Emre Mor, bir türlü dönemiyor!

İspanya'da Emre Mor bilmecesi devam ediyor! Celta Vigo'da 3 kez kadro dışı kalan ve son olarak takıma döndüğü açıklanan Emre Mor, açıklamanın ardından 11 gün geçmesine rağmen tek başına antrenman yapmaya devam ediyor.Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, 5 Şubat tarihinde ''Emre Mor, bugünden itibaren takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı.'' demesinin üzerinden 11 gün geçti ancak Emre, henüz takımıyla birlikte bir antrenmana bile çıkmadı.İspanyol basını ise takıma dönemeyen ve tek başına antrenmanlarını sürdüren Milli futbolcunun sezon sonuna kadar oynamasının zor olduğunu belirtti. Emre'nin sezon sonunda ise transfer listesine konulması bekleniyor.21 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da sadece 8 maça çıkabilirken 293 dakika sahada kalabildi.