Emre Mor'a Sivasspor kancası!

Sezonun ikinci yarısına Ömer Erdoğan yönetiminde damga vurmak isteyen Sivasspor, Emre Mor'un peşine düştü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Emre Mor'a Sivasspor kancası!
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27 Aralık 2024 09:38
Emre Mor, Eyüpspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibinde forma şansı bulamayan yıldız oyuncu, ara transfer döneminde takımdan ayrılma kararı aldı. Bonservisi Fenerbahçe'de olan Emre Mor'u, Jose Mourinho da kadroda düşünmezken, oyuncunun yeni durağı belli oldu.

Sivasspor peşinde

Ligde kötü günler geçiren ve Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor, ara transfer döneminde takviye yapmak için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Kırmızı-Beyazlı ekibin, Emre Mor'u takıma kazandırmak istediği ileri sürülürken, Emre'nin de Sivasspor'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Tarafların anlaşması halinde Emre Mor, ocak ayında Sivasspor'un yolunu tutacak.

Ömer Erdoğan çok istiyor

Takımın başına yeni getirilen teknik direktör Ömer Erdoğan'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği oyuncuyla ilgili durumun kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

Bartuğ Elmaz da listede

Sivasspor, Emre Mor'un yanı sıra Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz için de nabız yoklamaya başladı. Geçen sezon kiralık olarak geldiği Yiğidolar'da iz bırakan genç orta saha oyuncusunun yeniden kadroya katılmasının gündemde olduğu ifade edildi. 

 
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