Emre Mor'a İtalya'dan 3 talip birden!

Fenerbahçe'nin sezon başında Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeniden Avrupa'da boy göstermek isteyen genç oyuncu, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.



İtalya'dan birçok kulüp Emre Mor'un peşine düştü. Torino ve Bologna'nın Emre Mor'u yakından takip ettiği iddia edilmişti. Son olarak Fiorentina'nın genç oyuncuya talip olduğu belirtildi.



EMRE MOR, AYRILABİLİR



Yeni sezonda daha çok forma şansı bulmak isteyen genç oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor.



Fenerbahçe'nin ise oyuncunun satışından 9 milyon avro civarı bir beklentisi olduğu düşünülüyor.



EMRE MOR'UN İSTATİSTİKLERİ



Bu sezon sarı lacivertli forma ile 38 resmi maça çıkan genç oyuncu 6 gol atıp 3 de asist yaptı.



