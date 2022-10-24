Bu sezon mücadele ettiği organizasyonlardaki başarısıyla ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazanan milli sporcu Emre Mecit, Mersin'de 1-5 Kasım'da düzenlenecek Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda (Raffa-Volo) kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.



5 YILDA DERECELER ELDE ETTİ



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Mersin İl Temsilcisi olan ve aynı zamanda Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde beden eğtimi öğretmenliği yapan Niyazi Kutlay'ın yönlendirmesiyle 2016'da bocce sporuyla tanışan 19 yaşındaki Emre, 5 yıl boyunca katıldığı organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.



Emre, TBBDF'nin Ankara Kahramankazan'da 21 Ocak-1 Şubat'ta düzenlediği Türkiye Raffa Şampiyonası'nda genç erkekler "altın nokta" kategorisinde ilk sırayı aldı.



Kahramankazan'da 25-30 Mayıs'ta gerçekleştirilen Türkiye Volo Şampiyona'sında da ter döken genç bocceci, büyüklerde yarışarak "altın nokta" kategorisinde ikinci oldu.



Volo ve raffa disiplinlerindeki başarısının ardından milli takım seçmelerini de kazanan Emre, ay-yıldızlı formayla uluslararası başarılara ulaşmak istiyor.



Mersin'de yapılacak Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'na hazırlanan milli sporcu, organizasyonu altın madalyayla tamamlamayı amaçlıyor.



"EVİMDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM"



Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu Emre Mecit kariyerinin en başarılı sezonunu geçirdiğini söyledi.



Bu yıl milli formayı giymeye hak kazanmanın gururunu yaşadığını anlatan genç bocceci, "Bu yıl çok farklı geçti. Bir yandan kariyerimin en iyi sezonunu geçirirken, aynı zamanda kötü anlar da yaşadım. Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları için 2 seçmeyi kaybetmiştim. Onun üzüntüsü vardı. Bu durumu çabucak atlatarak son seçmeyi kazandım. Milli takım formasını giymek bambaşka bir duygu, huzur verici." diye konuştu.



Emre, ay-yıldızlı formayla mücadele edeceği Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nın kariyerinin en önemli organizasyonu olduğunu vurguladı.



Şampiyonaya sıkı şekilde hazırlandığını dile getiren Emre, şunları kaydetti:



"Evimde dünya şampiyonu olursam, ayrı bir gurur yaşarım. Zaten bunun için hayallerim var. Ailemin önünde yarışacağım, arkamda arkadaşlarım olacak. Bu sebeple daha da öz güvenliyim. Umarım burada (Mersin) dünya şampiyonu olup, adımı tüm dünyaya duyurur, kürsüde yerimi alarak ülkemi en iyi şekilde temsil ederim. ."



Emre, takım halinde yarışacakları volo disiplininde de madalya hedeflediklerini sözlerine ekledi.





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