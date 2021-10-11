Emre Kocadağ: "Yaptık, yine yaparız"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Geçen sezonun ilk bölümünde bazı sıkıntılar yaşamıştık ama sonrasında neler yaptığımızı herkes gördü. Sergen Hoca'ya ve takımımıza güveniyoruz, yine başaracağız" dedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Emre Kocadağ: 'Yaptık, yine yaparız'
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11 Ekim 2021 11:52
Milli ara öncesi sakatlıklarla birlikte gelen önemli eksiklerle inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş'ta karamsar bir durum yok.

Asbaşkan Emre Kocadağ, Sözcü'den Ali Aydın'a yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Kocadağ, "Son yıllarda benzerine zor rastlayacağımız bir durum yaşadık. Birçok futbolcumuz sakatlandı ve hastalandı tam kadro olmakta zorlandık. Geçen sezonun ilk bölümünde de kayıplarımız olmuştu ama sonunda şampiyon olduk. Kimsenin şüphesi olmasın, yine yaparız" dedi.

"BAŞAKŞEHİR İLE DÖNECEKLER"
"ZİRVEYE YENİDEN OTURACAĞIZ"

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Kocadağ, "Hocamızın sakatların iyileşmesiyle yüzü gülüyor. Başakşehir maçıyla birlikte birçok önemli isim dönecek. Üst üste galibiyetlerle zirveye yeniden oturacağız" diye konuştu.

Siyah-beyazlı yönetici, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste oynanacak Sporting maçlarını da kazanarak son karşılaşmaya kadar gruptan çıkma şanslarını zorlayacaklarını sözlerine ekledi. 

 

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