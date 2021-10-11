Emre Kocadağ: 'Yaptık, yine yaparız'

Milli ara öncesi sakatlıklarla birlikte gelen önemli eksiklerle inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş'ta karamsar bir durum yok.Asbaşkan Emre Kocadağ, Sözcü'den Ali Aydın'a yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Kocadağ,dedi.Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Kocadağ,diye konuştu.Siyah-beyazlı yönetici, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste oynanacak Sporting maçlarını da kazanarak son karşılaşmaya kadar gruptan çıkma şanslarını zorlayacaklarını sözlerine ekledi.