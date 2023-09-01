Emre Kocadağ: 'Transfer yapmak için takımı bozmayız'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kuralarının ardından transfer gelişmelerine dair konuştu.
Yeni transferlerin yavaş yavaş ilk 11'e yerleşeceğini söyleyen Kocadağ, "Yükselen bir grafiğimiz var. Ante Rebic uyum sağlamaya başladı, ilk 11'e göz kırptı. Alex Oxlade-Chamberlain yeni yeni başlıyor. Cenk Tosun sakatlıktan döndü. Rachid Ghezzal henüz sahaya dönmedi. Bakhtiyor Zaynutdinov geldi. Bir algı yapılıyor, transfer başarısızlığı gibi ama aldığımız sonuçlar tam tersi. Milli aradan sonra ilk 11'i zorlayacak 5-6 oyuncumuz var. Bunlar zaten önemli oyuncular." dedi.
"İYİ GİDEN TAKIMI BOZAMAYIZ"
Transfer gelişmelerine dair de konuşan Kocadağ, "Bizim geniş kadromuz var. Avrupa'da transfer sezonu kapanıyor. Takip ettiğimiz oyuncular var. Hocamızın istediği bölgeler var. Fırsat transferi dediğimiz noktada bu işleri yaparız. Transfer dönemi bittikten sonra bizim istediğimiz şartlarda fırsatlar olursa, transfer yaparız. Ama bu kadronun huzurunu, rekabetini bozamayız. Sırf transfer olsun diye, iyi giden takımı bozamayız." ifadelerini kullandı.
Yeni transferlerin yavaş yavaş ilk 11'e yerleşeceğini söyleyen Kocadağ, "Yükselen bir grafiğimiz var. Ante Rebic uyum sağlamaya başladı, ilk 11'e göz kırptı. Alex Oxlade-Chamberlain yeni yeni başlıyor. Cenk Tosun sakatlıktan döndü. Rachid Ghezzal henüz sahaya dönmedi. Bakhtiyor Zaynutdinov geldi. Bir algı yapılıyor, transfer başarısızlığı gibi ama aldığımız sonuçlar tam tersi. Milli aradan sonra ilk 11'i zorlayacak 5-6 oyuncumuz var. Bunlar zaten önemli oyuncular." dedi.
"İYİ GİDEN TAKIMI BOZAMAYIZ"
Transfer gelişmelerine dair de konuşan Kocadağ, "Bizim geniş kadromuz var. Avrupa'da transfer sezonu kapanıyor. Takip ettiğimiz oyuncular var. Hocamızın istediği bölgeler var. Fırsat transferi dediğimiz noktada bu işleri yaparız. Transfer dönemi bittikten sonra bizim istediğimiz şartlarda fırsatlar olursa, transfer yaparız. Ama bu kadronun huzurunu, rekabetini bozamayız. Sırf transfer olsun diye, iyi giden takımı bozamayız." ifadelerini kullandı.