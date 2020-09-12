Emre Kocadağ: 'Takımın başında Murat Şahin olacak'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Yalçın'ın tedavisine başladığını söyleyen siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, Trabzonspor maçında takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin'in olacağını söyledi.



Konu ile ilgili NTV'ye konuşan Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın tedavisine başlanıldığını söyledi.



"Sergen Yalçın hocamızın herhangi bir şikayeti yoktu. Maç öncesi yapılan rutin test sonucu, pozitif çıktı. Allah'ın izniyle kısa süre içinde düzelip aramıza dönecektir. Hocamız Trabzonspor maçında takımın başında maalesef olamayacak. Trabzonspor deplasmanında takımımızın başında yardımcı antrenörümüz Murat Şahin olacak."



HAKEMİN TESTİ DE POZİTİF



Eski hakem Deniz Çoban'ın yaptığı açıklamaya göre bu hafta görevli olan 3 hakemin Covid-19 testi pozitif çıktı. İçlerinde Trabzonspor - Beşiktaş maçının yardımcı hakemi Volkan Narinç de var.



Deniz Çoban, ''Üst Klasman hakemi Ramazan Keleş ile Üst Klasman Yardımcı hakemi Samet Çiçek'in testleri pozitif çıkmış. Bu hafta görevleri vardı. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayı üçe çıktı. Trabzonspor-Beşiktaş maçı Yardımcı Hakemi Volkan Narinç'in de testi pozitif çıkmış. Acil şifalar dilerim.'' dedi.



