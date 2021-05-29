Emre Kocadağ: 'Sergen Yalçın'la %90 anlaşırız'

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon da takımda kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Başarılı teknik adam için "Büyük hedefleri olan, çok iyi bir Beşiktaşlı" ifadesini kullanan Kocadağ, şunları söyledi:



"SERGEN HOCA İLE %90 ANLAŞACAĞIZ"



"Sergen Yalçın bu göreve ilk gelirken boş mukaveleye imza attı. Para olayına kesinlikle girmedi. Hocamızla aramızda mali konularda sorun olmaz. Biz zaten kendisine hak ettiği ücreti vereceğiz. Bu şampiyonlukları nasıl kazandığını en iyi biz biliyoruz. Gece gündüz çalıştı, çabaladı. Sergen hocamızla yüzde 90 anlaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"



OYUNCULARLA GÖRÜŞME PAZARTESİ



Asbaşkan Emre Kocadağ, iç transferde sözleşmeleri sona eren futbolcularla ilgili görüşmelere pazartesi günü başlayacaklarını sözlerine ekledi.



MAAŞ İÇİN ARADA UFAK FARK



Öte yandan Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Sergen Yalçın'ın bir sezon için 2.3 milyon Euro istediği, yönetimin ise 2 milyon Euro önerdi. Tarafların orta bir yolda buluşup 3 yıllık imza atmaları bekleniyor. Takıma yapılacak takviyeler de bu zirvede gündeme gelecek.



