Emre Kocadağ: "Şampiyonluk için İzmir'deyiz"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Göztepe maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Kocadağ: 'Şampiyonluk için İzmir'deyiz'
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14 Mayıs 2021 17:02
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Göztepe ile son hafta oynayacakları kritik maç öncesinde İzmir'e indikten sonra açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, "Zor süreçlerden buraya geldik, nasip buraya kadar gelmekmiş. İnşallah şampiyonlukla süsleriz. İzmir bize hep uğurlu geldi. Takımın ruh hali gayet iyi, sakat oyuncular da takımla olmak istedi, arkadaşlarına destek olacak. Takım halinde inşallah buradan kupayla döneceğiz. Şampiyonluk için geldik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, 15 Mayıs Cumartesi 20:30'da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

 


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