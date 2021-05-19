Emre Kocadağ: 'Saldırıları İzmir'e mal etmiyoruz'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Antalyaspor'u mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından konuştu.



Kupayı aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Kocadağ, çifte kupa zaferinin büyük emeklerin ardından geldiğini söyledi.



Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde:



"CAMİA ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



"Başta başkanımız ve yönetim kurulumuz, Sergen Yalçın ve teknik ekip tüm futbolcular ile emekçilerimize camia adına teşekkür ediyorum. Eşi görülmemiş bir mücadele verdiler. Ciddi imkansızlıklar, pandemiden ötürü. Ailelerinden ayrı kaldılar, yönetim kurulumuz da öyle."



"TÜM DÜNYADAKİ BEŞİKTAŞLILARI MUTLU ETTİK"



"Acaba çifte kupa olur mu diye İzmir'e gelirken konuşuyorduk. Şükürler olsun ki oldu. Tüm dünyadaki Beşiktaşlıları mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Bizler de onları mutlu ettiğimiz için mutluyuz"



"SADECE KAZANMAK İSTEDİK"



"Takımlar birbirine yakınlaşınca ciddi stres oldu lig sonunda. Kupaları isteyen bir takım ve teknik heyetimiz vardı. Göztepe maçında da istediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık. Normaldir böyle bir stres altında. O maçta kazanmaya odaklanmıştık ve kazandık"



"SALDIRILARI İZMİR'E MAL ETMİYORUZ"



"Futbolcular teknik heyet ve bizler İzmir'de güzel vakit geçirdik. Kupayı da müzemize götürüyoruz. Yalnız stada gelirken talihsiz olaylar yaşadık. Tüm İzmir halkına mal etmiyoruz. Çok dostumuz vardır burada. Sık sık da gidip geliyoruz. Bizim bir kulüp çalışanımız yaralandı. Otobüsümüz de taşlandı. İçinde yönetim kurulu üyelerimizin de olduğu bir minibüse de saldırı oldu. Emniyetimize de teşekkür ederiz"







